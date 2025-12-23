Газотурбинное производство РФ мучительно возрождается после чубайсовского погрома

23.12.2025
В России научились ремонтировать импортные газовые турбины, на которых основано 14% генерации страны.

Об этом глава Фонда энергетического развития Сергей Пикин рассказал актеру Вячеславу Манучарову, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас мы научились эти турбины ремонтировать сами. Еще два года назад это казалось невозможным. Мы постепенно переходим на вторичные узлы собственного производства. С программным обеспечением, конечно, посложнее, потому что оно требует гораздо больше времени на разработку и внедрение, но постепенно и к этому двигаемся», – сказал Пикин.

Он отметил, что российские специалисты уже производят даже капремонт импортных турбин, то есть перебирают их полностью.

«Свое мы тоже начали делать, но пока объемы крайне низкие. Первая турбина уже стоит на одной электростанции. Но нам требуется гораздо больше», – отметил он.

Массовая установка импортных газовых турбин происходила в России после 2007 года, то есть с приватизации РАО ЕЭС, проведенной под руководством Анатолия Чубайса. За это время сеть поставщиков отечественных предприятий, производящих турбины, деградировала.

После введения санкций возникли проблемы с сервисным обслуживанием 30 гигаваттных мощностей, которые работают на иностранных газовых турбинах. Поэтому «Силовым машинам» пришлось создавать свое производство. Сейчас производятся первые 12 газовых турбин, которые полностью локализованы в России в изготовлении.

