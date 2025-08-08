Возомнив себя Черчиллем, Зеленский загубил сотни тысяч украинцев – киевский политолог
Ради политических амбиций Владимир Зеленский пошёл на разрушение собственной страны и убийство сотен тысяч человек.
Об этом в эфире видеоблога Politeka заявил политолог Андрей Золотарев, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Закончить войну на справедливых условиях уже не получится. Видимо, Владимир Александрович был сильно занят шоу-бизнесом, книги читать было некогда, и понять, что войну на заёмные деньги не выиграть. А то, что Украина не была готова к войне на истощение, изначально было понятно.
США нацелены на контролируемый конфликт: дают вооружения достаточно, чтобы Украина не пала, но недостаточно, чтобы Украина победила. А в этих условиях говорить о конце войны надо было в апреле 2022 года», – сказал Золотарев.
«Да, были колоссальные политические риски для Зеленского, но были бы сохранены сотни тысяч человеческих жизней, экономика, не были бы превращены в руины множество городов Донбасса.
И что, это всё ради амбиций почувствовать себя Черчиллем? Опять же, у нас возносят на пьедестал фигуры, не заглядывая в биографию», – добавил он и напомнил о многих «подвигах» британского лидера, вроде геноцида индусов.
