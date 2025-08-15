«Война начнется попытки оккупации Санкт-Петербурга», – дипломат

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Процесс «обужения геополитических возможностей России» идет уже 50 лет.

Об этом зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Нас блокируют. Все-таки Россия континентальное существо. Нас очень мощно отблокировали на севере. В особенности, Балтийское море. Я убежден, что война начнется в Европе с попытки оккупации Санкт-Петербурга. Наши несостоявшиеся партнеры на Западе именно над этим сейчас эффективно работают и далеко продвинулись», – сказал Бакланов.

Он считает ситуацию на Черном море «двусмысленной», поскольку Турция постоянно дополняет доктрину Монтрё своими внутренними правилами. Осложнилась ситуация и на Каспии.