«Война начнется попытки оккупации Санкт-Петербурга», – дипломат
Процесс «обужения геополитических возможностей России» идет уже 50 лет.
Об этом зампредседателя Ассоциации российских дипломатов Андрей Бакланов заявил в эфире телеканала «День», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Нас блокируют. Все-таки Россия континентальное существо. Нас очень мощно отблокировали на севере. В особенности, Балтийское море. Я убежден, что война начнется в Европе с попытки оккупации Санкт-Петербурга. Наши несостоявшиеся партнеры на Западе именно над этим сейчас эффективно работают и далеко продвинулись», – сказал Бакланов.
Он считает ситуацию на Черном море «двусмысленной», поскольку Турция постоянно дополняет доктрину Монтрё своими внутренними правилами. Осложнилась ситуация и на Каспии.
«Мы исходили из того (этот наш пафосный проект «Север-Юг»), что Каспийское море далековато от НАТО находится, и там удастся сделать междусобойчик между государствами, которые с нами традиционно в нормальных отношениях. Но это не получается. То, что на наших глазах происходит вокруг Азербайджана, меняет всю геополитическую закваску крайне негативно. Мы от последних военно-политических возможностей начинаем отказываться. Нас с Южного Кавказа оттирают», – сказал Бакланов.
