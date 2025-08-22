ВСУ пытаются отбить Сумскую область, заваливая российскую армию толпами насильно мобилизованных.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил российский военкор Станислав Обищенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«В Сумской области фронт стабилизировали. У ВСУ там стоит задача максимально нас выдавить, чтобы не было так, как нарисовано на карте Трампа и Зеленского.

Да, мы там занимаем чуть больше одного процента территорий, но мы стабилизировали фронт. Задача у Украины простая – они туда бросают максимально много неподготовленных людей.

Разница между тем, что происходит в Сумской области и на Покровском направлении, очень простая. На Покровском направлении это профессиональные военнослужащие, которые есть в составе 93, 82, 425 бригад. Это всё штурмовики, которые под Добропольем пытаются стабилизировать наш прорыв», – сказал Обищенко.