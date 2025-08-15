Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Журналистов пришлось настойчиво просить удалиться из помещения, где начался саммит руководителей России и США. Западные репортеры устроили настоящий галдеж, выкрикивая вопросы двум президентам.

Между тем, наблюдатели считают первой сенсацией то, что Путин из аэропорта к месту переговоров поехал в автомобиле Трампа.

«Никто на таком уровне не сядет в машину противника. Путин, сев в кадиллак Трампа, обнулил двухнедельную истерику европейцев, украинцев и прочих прибалтийских тигров, требовавших от Трампа жесткости, давления и новых угроз», – считает журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Политолог Сергей Марков указывает, что важным сигналом будет длительность переговоров.

«Следующие новости с Аляски – часов через 6. Если раньше – то хуже переговоры. Вообще, чем короче эти переговоры – тем они хуже. Чем длиннее – тем результативнее. Так что индикатор успеха переговоров – время их завершения. И совместная пресс-конференция».

Политолог Максим Жаров уверен: «никаких готовых решений к саммиту нет, все делается «с колес» и представляет собой чистейшую импровизацию».

«Не верьте тем, кто как и весной уверяет, что «все уже согласовано, и Трамп с Путиным просто пожмут друг другу руки и сообщат об уже договоренном». Трамп – политик эксцентрик и поэтому при том хаосе и разброде, который царит внутри его команды, предварительно с ним о чем-то договориться никак невозможно».

Куда интереснее сейчас наблюдать за реакцией украинского сегмента Сети. Там не скрывают раздражения приемом, устроенным Трампом российскому президенту.

«Пока переговоры продолжаются, журналисты сотен телеканалов занимаются в эфире одним и тем же, – пытаются расшифровать язык тела и жестов. По этому языку уже и так понятно, что Трамп очень дружески настроен к Путину. И это то, что для украинцев действительно является поводом для напряжения и тревоги», – пишет украинский тележурналист Андрей Цаплиенко, известный как сексот СБУ (участвовал в допросах сторонников Русской весны).

Нацист и убийца Сергей Стерненко взбешен кадрами, где американские военные расстелили красную дорожку перед самолетом Путина.