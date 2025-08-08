В отсутствие Зеленского на переговорах Путин облапошит Трампа — американский дипломат

Елена Острякова.  
08.08.2025 18:43
  (Мск) , Москва
Просмотров: 238
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Президент РФ Владимир Путин может обмануть своего американского коллегу Дональда Трампа и навяжет ему «плохую сделку» по Украине.

Об этом бывший помощник госсекретаря США Дэниел Фрид заявил в интервью «Таймз Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Конечно лучше, если украинцы будут участвовать на всех этапах. Идея о том, что великие державы заключают сделку за счет Украины имеет ужасный прецедент и является плохой идеей. Если Трамп сядет за стол переговоров с Путиным, существует опасность, что он заключит очень плохую сделку, его обманут. Путин обманет его, и Трамп попытается навязать это Украине», – вещал Фрид.

Сам он считает, что ограниченным успехом переговоров стало бы «полное прекращение огня без признания территорий и ограничения поставок вооружений на Украину», а стратегический успехом – «справедливый мир, когда украинская территория будет полностью возвращена».

