Киев должен направить в ЕС толпу националистов, чтобы добиться украинизации могил советских солдат.

Об этом в Украинском медиа-центре заявил глава Украинского института национальной памяти, бывший «азовец» Александр Алферов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У нас даже нет определения, что такое пантеон героев. Кто там? Это генералы УНР? Семен Петлюра и, например, Павел Скоропадский. Это борцы за независимость 91-го года? Это участники 14-го года? Или 22-го года? То есть, это кто вообще? У нас нет концепции государственной.

Процесс мемориализации необходимо нормировать. Мы должны поставить вопрос, что делать со Скоропадским, Петлюрой за границей? Мы говорим о том, чтобы как-то связать курган скифский с захоронением сегодняшнего защитника через историческую вертикаль.

А в этой истории еще остаются захоронения воинов советской армии за границей, когда к ним приходят из посольства Российской Федерации и говорят, что это русские, и кладут там венки со своей лентой моему прадеду, который погиб в Вене. И его называют русским солдатом и это тоже проблема», – рассуждал Алферов.