В Киеве задумали украинизировать могилы советских солдат в Европе
Киев должен направить в ЕС толпу националистов, чтобы добиться украинизации могил советских солдат.
Об этом в Украинском медиа-центре заявил глава Украинского института национальной памяти, бывший «азовец» Александр Алферов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«У нас даже нет определения, что такое пантеон героев. Кто там? Это генералы УНР? Семен Петлюра и, например, Павел Скоропадский. Это борцы за независимость 91-го года? Это участники 14-го года? Или 22-го года? То есть, это кто вообще? У нас нет концепции государственной.
Процесс мемориализации необходимо нормировать. Мы должны поставить вопрос, что делать со Скоропадским, Петлюрой за границей? Мы говорим о том, чтобы как-то связать курган скифский с захоронением сегодняшнего защитника через историческую вертикаль.
А в этой истории еще остаются захоронения воинов советской армии за границей, когда к ним приходят из посольства Российской Федерации и говорят, что это русские, и кладут там венки со своей лентой моему прадеду, который погиб в Вене. И его называют русским солдатом и это тоже проблема», – рассуждал Алферов.
По его мнению, для такого рода работы Украина должна направить в станы ЕС группы «волонтёров».
«Нам очень нужны волонтёры не только на Украине, но и за границей. Потому что, говоря о национальной памяти, мы не можем ограничиться исключительно Украиной. У нас миллионы людей находятся за границей. Польша, Германия, Франция, Италия – и далее, и далее. И это тоже носители нашей национальной памяти.
И я слышал невероятное количество историй о том, что на акции поддержки Украины выходят иностранцы, и те самые 50 украинцев, которые выходили и в 93-м году. А у новых нет времени. Они хотят обустроиться. Это горькая правда», – жаловался укро-нацист.
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