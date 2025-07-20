В Киеве истерика: Китай пустил на дроновые заводы русских специалистов

На китайских заводах работают десятки российских специалистов, указывающих, какие модернизации нужно оперативно вносить в производимые дроны. Об этом на канале «UkrLife» заявил экс-снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я общался с нашими ребятами, у них очень серьезная компания, они занимаются фпв-дронами, завозят их из Китая. И они говорят: мы приезжаем в Китай на большие фабрики по изготовлению дронов, а на каждой фабрике сидит 10-20 россиян, которые прямо там же клепают дроны под их уже нужды. То есть, они не просто покупают то, что есть, они прямо на месте что-то адаптируют там. Они объездили огромные фабрики и заводы в Китае, но не видели ни одного завода, чтобы там сидели наши и что-то подкручивали», – возмутился Прошинский.

Он считает: дело не в политике Пекина, ведь украинских специалистов можно было направить в Индию или Тайвань. Но украинскому руководству всё равно.