Укро-политолог: США выйдут из войны, а Россия продолжит – вот и вся Аляска
Маловероятно, что предстоящие переговоры президентов России и США на Аляске остановят боевые действия на Украине.
Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«К сожалению, эта встреча для Украины не сулит ничего хорошего, равно как она не приведет к остановке войны. Судя по заявлению Вэнса, Америка больше не будет финансировать эту войну. Но это лишь выход Америки из войны, но не остановка», – сказал Золотарев.
По его словам, у России и Украины нет пространства для компромиссов.
«Да, возможно воздушное, энергетическое перемирие на этой неделе… Да, Трамп будет стремиться к замораживанию. Пойдет ли на это Путин? Возможно, Уиткофф пообещал ему нечто, что затмит все остальные соображения. Допускаю. Но пока для Путина какого-либо резона остановить войну я не вижу», – резюмировал эксперт.
