Укро-политолог: США выйдут из войны, а Россия продолжит – вот и вся Аляска

Маловероятно, что предстоящие переговоры президентов России и США на Аляске остановят боевые действия на Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, эта встреча для Украины не сулит ничего хорошего, равно как она не приведет к остановке войны. Судя по заявлению Вэнса, Америка больше не будет финансировать эту войну. Но это лишь выход Америки из войны, но не остановка», – сказал Золотарев.

По его словам, у России и Украины нет пространства для компромиссов.