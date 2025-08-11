Укро-политолог: США выйдут из войны, а Россия продолжит – вот и вся Аляска

Игорь Шкапа.  
11.08.2025 17:58
  (Мск) , Киев
Просмотров: 615
 
Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Дипломатия, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Маловероятно, что предстоящие переговоры президентов России и США на Аляске остановят боевые действия на Украине.

Об этом в эфире видеоблога «Политека» заявил украинский политтехнолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Маловероятно, что предстоящие переговоры президентов России и США на Аляске остановят боевые действия на...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«К сожалению, эта встреча для Украины не сулит ничего хорошего, равно как она не приведет к остановке войны. Судя по заявлению Вэнса, Америка больше не будет финансировать эту войну. Но это лишь выход Америки из войны, но не остановка», – сказал Золотарев.

По его словам, у России и Украины нет пространства для компромиссов.

«Да, возможно воздушное, энергетическое перемирие на этой неделе… Да, Трамп будет стремиться к замораживанию. Пойдет ли на это Путин? Возможно, Уиткофф пообещал ему нечто, что затмит все остальные соображения. Допускаю. Но пока для Путина какого-либо резона остановить войну я не вижу», – резюмировал эксперт.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить