Укро-офицер и экс-боевик вдруг расхотел воевать до последнего украинца

Мировые политики и киевская клика заинтересованы в том, чтобы конфликт на Украине не прекращался и гибло как можно больше солдат.

Об этом на канале UkrLife заявил украинский военный эксперт, офицер ВСУ в отставке Евгений Бекренев («Арти Грин»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом укро-убийца запел извечную песню лузеров «Нам не дали победить!».

«К сожалению, вариант нашей победы над Россией исключён. Военной победы, разгрома российской армии… Нам просто никто не даст это сделать. И нам не дали это сделать в 2022 году, это особый вопрос. Нам не дали победить Россию в 2022 году, нам не дадут это сделать и в 2025, и в 2027-м. Другой вопрос, что и сдать России нас не хотят. И получается такой позиционный тупик. Получается, что очень многим политикам выгодно, чтобы эта война продолжалась вечно. И в списке бенефициаров такой вечной войны – и европейские политики, и Китай, и, к сожалению, наши внутренние политики тоже», – вещал прозревший вдруг выродок.