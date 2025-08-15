Украинский снайпер стреляет в Трампа – вторая часть скандального ролика

Антон Соколов.  
15.08.2025 11:13
  (Мск) , Москва
Просмотров: 1373
 
Дзен, Диверсии, США, Терроризм, Украина


В Сети появилась вторая часть видео о диверсии на Аляске во время саммита в Анкоридже.

Как сообщал «ПолитНавигатор», накануне близкие к украинским спецслужбам каналы раскручивали созданный искусственным интеллектом ролик, демонстрирующий охоту снайпера (напоминающего главаря ГУР террориста Буданова) на российского президента во время визита на Аляску.

В новом варианте видео снайпер с лицом Буданова стреляет уже в Дональда Трампа.

Выглядит как ультиматум президенту США накануне переговоров – учитывая и оскорбления в адрес «рыжего», зафиксированные на сегодняшнем заукраинском митинге на Аляске.

