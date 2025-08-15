Российскую делегацию встретили на Аляске заукраинским митингом. Из Киева грозят покушением на Путина

На Аляске к прибытию российской делегации была организована довольно немногочисленная акция сторонников бандеровского режима, которые выстроились вдоль проезжей части с требованиями не «сливать» Украину, а также оскорблениями, – причем, не только в адрес Владимира Путина, но и Дональда Трампа.

Аналогичные митинги накануне прошли в Европе, в частности, в Германии.

Будто «тролля» оппонентов, обвиняющих Москву в попытке «восстановления империи», глава МИД РФ Сергей Лавров вышел из автомобиля к гостинице в Анкоридже в  свитере с надписью «СССР».

Сообщается о беспрецедентных мерах безопасности. Накануне близкие к украинским спецслужбам каналы раскручивали созданный искусственным интеллектом ролик, демонстрирующий охоту снайпера (напоминающего главаря ГУР террориста Буданова) на российского президента во время визита на Аляску.

Переговоры президентов США и РФ должны начаться в 22:00 по московскому времени на военной базе времен Холодной войны.

