Украинский полковник боится, что скоро дроны ВСУ станут бесполезными

Украинская армия столкнулась с дефицитом боеприпасов для беспилотников из-за слабого уровня производства взрывчатки.

Об этом на канале экс-спикера запрещённого в РФ «Правого сектора» Борислава Березы заявил полковник СБУ, секретарь комитета нацбезопасности, обороны и разведки Верховной рады Роман Костенко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я думаю, что самой большой проблемой сейчас, чем наличие дронов, на передней линии может стать и уже является наличие боеприпасов для этих дронов. Потому что дронами, мы их изготавливаем, мы их передаем, мы ими обеспечиваем, а боеприпасы – у нас уже проблема, потому что мы не делаем до сих пор своей взрывчатки практически. А где частные предприятия делают на основе каких-то, скажем, взрывчатых веществ своих или закупленных, то их нет средств, чтобы их закупать в достаточном количестве…

Мы можем сделать множество дронов, даже 10 миллионов, но если на этих дронах нечем будет поражать врага, то просто можно соревнования устраивать на то, чтобы эти дроны просто над тобой летали», – заявил Костенко.