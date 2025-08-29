Украинский экс-посол в США грубо послал спецпосланника Трампа

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Сегодня в Нью-Йорке состоялась встреча главы МИД Украины Андрея Сибиги и руководителя Зе-офиса Андрея Ермака со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом. Экс-посол Украины в США Валерий Чалый считает, что от этой встречи Украину ничего хорошего не ждет.

Об этом он заявил в эфире канала «Эспресо», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Он удивляется, что местом встречи выбран Нью-Йорк.

«Но у меня иллюзий нет. Если еще и Стив Уиткофф, наговоривший с три короба, что Украина должна развернуться всеми местами под захватчика. Да пусть он идет на Ближний Восток с такими советами», – негодовал экс-посол.

По его словам, Уиткофф «играет на стороне русских однозначно», но надеется, что присутствие на встрече главы Госдепа Марка Рубио хоть как-то сыграло на руку Украине.