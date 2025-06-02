Украине передан текст ультиматума
Журналисты получили текст российского мирного плана – так называемого меморандума, врученного украинской делегации сегодня на переговорах в Стамбуле. Он подразумевает вывод ВСУ из новых российских регионов, их международное признание, закрепление нейтрального статуса Украины, роспуск бандеровских организаций и официальный статус для русского языка.
«Ультиматум», – оценивает ситуацию экс-боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук.
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Ему вторит канал братьев Кирилла и Даниила Яковлевых – вырусей, воюющих в составе ВСУ.
«Это скорее план капитуляции Украины и полного уничтожения нашей Державности. Там каждый пункт такой, что Украина не захочет выполнять».
Член Совета по правам человека при президента РФ Марина Ахмедова отмечает:
«Как мы видим, вчерашние «новые карты», как назвали на Украине случившееся с поездами и атаки на аэродромы, ничего ей на переговорах не принесли. Были положены на стол и проигнорированы российской стороной. Россия, как и собиралась, передала меморандум, в котором всё те же условия – устранение причин кризиса. Ничего не поменялось».
Российский политолог Сергей Марков в восторге.
«Это документ жёсткий, но очень системный и очень продуманный. Мы горды за нашу дипломатию».
Обозреватель Борис Рожин указывает:
«Условия выдвинуты нормальные, и по большей части противнику их будет крайне сложно проглотить (только если США их заставят). Они серьезно тяжелее условий Стамбула 1.0. Стоили ли эшелоны замороженных ВСУшников войны за Стамбул 2.0 – риторический вопрос».
Переехавший из Киева в РФ политолог Александр Скубченко соглашается:
«Если режим Зеленского отвергнет мирный план России сейчас, то спустя время Россия ведь начнёт с этих же условий, но уже новых территорий России, которые надо будет признать, и с которых надо будет вывести ВСУ, стает ещё больше».
Офис Зеленского, как известно, не признает российские приобретения, требует от Москвы репараций и настаивает на праве вступать в НАТО, а также размещении западных баз.
«Столь полярные позиции сторон можно сближать веками», – считает экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.
Международник Федор Лукьянов объясняет:
«Имеет ли смысл обмен меморандумами, которые заведомо несовместимы? Да, потому что, с точки зрения возможной дипломатии (содержательной), чёткое изложение требований лучше, чем спекуляции в духе «стратегической неопределённости». На данный момент точки пересечения отсутствуют, но обстоятельства, как уже сказано, могут меняться.
Меняться они могут, прежде всего, в результате боевых действий. Они продолжаются своим чередом, следует ожидать ответа России на вчерашние удары по мостам и базам. Ответа, надо думать, крупного. Перемирия до того, как будет намечен контур соглашения, не будет».
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