Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Журналисты получили текст российского мирного плана – так называемого меморандума, врученного украинской делегации сегодня на переговорах в Стамбуле. Он подразумевает вывод ВСУ из новых российских регионов, их международное признание, закрепление нейтрального статуса Украины, роспуск бандеровских организаций и официальный статус для русского языка.

«Ультиматум», – оценивает ситуацию экс-боевик запрещенного в РФ «Азова» Игорь Мосийчук.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Ему вторит канал братьев Кирилла и Даниила Яковлевых – вырусей, воюющих в составе ВСУ.

«Это скорее план капитуляции Украины и полного уничтожения нашей Державности. Там каждый пункт такой, что Украина не захочет выполнять».

Член Совета по правам человека при президента РФ Марина Ахмедова отмечает:

«Как мы видим, вчерашние «новые карты», как назвали на Украине случившееся с поездами и атаки на аэродромы, ничего ей на переговорах не принесли. Были положены на стол и проигнорированы российской стороной. Россия, как и собиралась, передала меморандум, в котором всё те же условия – устранение причин кризиса. Ничего не поменялось».

Российский политолог Сергей Марков в восторге.

«Это документ жёсткий, но очень системный и очень продуманный. Мы горды за нашу дипломатию».

Обозреватель Борис Рожин указывает:

«Условия выдвинуты нормальные, и по большей части противнику их будет крайне сложно проглотить (только если США их заставят). Они серьезно тяжелее условий Стамбула 1.0. Стоили ли эшелоны замороженных ВСУшников войны за Стамбул 2.0 – риторический вопрос».

Переехавший из Киева в РФ политолог Александр Скубченко соглашается:

«Если режим Зеленского отвергнет мирный план России сейчас, то спустя время Россия ведь начнёт с этих же условий, но уже новых территорий России, которые надо будет признать, и с которых надо будет вывести ВСУ, стает ещё больше».

Офис Зеленского, как известно, не признает российские приобретения, требует от Москвы репараций и настаивает на праве вступать в НАТО, а также размещении западных баз.

«Столь полярные позиции сторон можно сближать веками», – считает экс-кандидат в мэры Одессы Вячеслав Азаров.

Международник Федор Лукьянов объясняет: