Украинцы хвастаются якобы не имеющими аналогов в мире чешскими ударными дронами
Чешское издание Е15 пишет, что чешская компания LPP Holding передала Украине новые ударные дроны серии MTS с ИИ.
«За три четверти года мы успешно опробовали все устройство, а затем внедрили его в структуру украинской армии», – цитирует издание хвастливый релиз компании-поставщика.
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Совладелец компании Радим Петраш также сообщил изланию, что их БПЛА якобы «не имеют аналогов» в мире.
«Несмотря на то, что другие производители тоже производят дроны с навигацией на базе ИИ, однако они еще не применялись в реальном развертывании», – утверждает Петраш.
Как добавляет украинский портал «Милитарный», чешская компания предлагает три модели беспилотников семейства MTS:
MTS05 — компактный тактический дрон, совершающий операции на расстоянии до нескольких десятков километров;
MTS25 — больше MTS05 БпЛА, способен лететь на более длинные расстояния, на сотни километров. Оборудован двигателем внутреннего сгорания;
MTS40 – самый мощный представитель семейства БпЛА MTS, способный нести на себе боевую часть до 12 килограммов.
«Главное преимущество новых чешских дронов – устойчивость к враждебному глушению, являющаяся одним из ключевых показателей надежности работы БПЛА на поле боевых действий», – считает украинское издание.
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