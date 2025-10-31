Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украинские спецслужбы якобы поразили российский полигон Капустин Яр.

Об этом на брифинге в Киеве заявил причастный к организации терактов на территории РФ глава СБУ Василий Малюк.

«До этого мы ни разу это не озвучивали. Но коротко и лаконично можем сказать, что один из трех «Орешников» был успешно уничтожен на их территории на Капустином Яру силами ГУР, СБУ и СВР», – заявил Малюк в присутствии диктатора Владимира Зеленского.

Он уверяет, что «уничтожение было стопроцентным».

«Об этом докладывалось исключительно Верховному главнокомандующему президенту Украины, также об этом знали несколько президентов других стран», – заявил глава СБУ.

При он точно и не помнит, когда проводилась эта «операция».

«Если я не ошибаюсь, позапрошлым летом провели мы эту успешную операцию», – уверяет.

Правда, достоверность этой информации вызывает большие сомнения. Во-первых, Украина не упускает возможности похвастаться в случае нанесения болезненных ударов по российскими тылам, но тут почему-то решила промолчать.

А во-вторых, обычно достаточно информированные западные медиа никогда ничего подобного не писали.