Украина потеряет до 40% территории – киевский аналитик

Украине нереально вернуться в границы по состоянию на 1991 год.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Краматорско-Славянскую агломерацию еще бы не потерять, риск такой существует, тем более ход боевых действий, потеря Часов Яра создают такую проблему. Вопрос не в этом. Я думаю, что на мой взгляд 60−70% территории сохранится. Но это слабое утешение. Украина в границах 1991 года, учитывая нынешнее экономическое состояние, те потери, которые понесла Украина, сегодня это – нереально», – заявил Золотарев.