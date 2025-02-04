Украина потеряет до 40% территории – киевский аналитик

Анатолий Лапин.  
04.02.2025 15:54
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Донбасс, Политика, Россия, Украина


Украине нереально вернуться в границы по состоянию на 1991 год.

Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту заявил украинский политолог Андрей Золотарев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украине нереально вернуться в границы по состоянию на 1991 год. Об этом в интервью...

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«Краматорско-Славянскую агломерацию еще бы не потерять, риск такой существует, тем более ход боевых действий, потеря Часов Яра создают такую проблему. Вопрос не в этом. Я думаю, что на мой взгляд 60−70% территории сохранится. Но это слабое утешение. Украина в границах 1991 года, учитывая нынешнее экономическое состояние, те потери, которые понесла Украина, сегодня это – нереально», – заявил Золотарев.

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