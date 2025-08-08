Украинская армия будет снова пытаться наступать, не исключены авантюры типа Курской.

Об этом в интервью пропагандистам ТСН заявил главком ВСУ Александр Сырский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«У нас есть планы. Конечно, в обороне нельзя добиться победы – только в наступлении…

Война должна закончиться так, как нам выгодно – мы должны побеждать, а не отступать, должны уничтожать врага, мы должны нанести ему такие потери, чтобы он пошел на завершение этой войны. Причем, пошел не с позиции силы, а на наших условиях», – заявил Сырский.