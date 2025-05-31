Украина может пасть уже этим летом – Джонсон

Вадим Москаленко.  
31.05.2025 12:28
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Российская армия так стремительно движется вперёд, что украинский фронт может посыпаться уже этим летом.

Об этом на канале экс-офицера США Дэниела Дэвиса «Deep Dive» заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская армия так стремительно движется вперёд, что украинский фронт может посыпаться уже этим летом....

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«Россия тем временем не останавливается на поле боя. Мы видели, что происходило на поле боя последнюю неделю. Знаете, русские еще даже не перешли на третью передачу, но они движутся вперед и окружают украинские войска.

Ключевые позиции начинают падать одна за другой. И это просто вопрос времени», – сказал Джонсон.

Он подчеркнул, что если Россия не заключит перемирие, а Запад срочно не восстановит помощь, Украина не продержится и нескольких месяцев.

«Если в ближайшее время не произойдет каких-то изменений, например в переговорах или в поставках оружия, то Украина проиграет к концу июля, а может и к концу июня.

И я думаю, что мы действительно движемся в этом направлении», – подытожил эксперт.

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