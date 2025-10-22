Украина мечтает о своих КАБах, но делает ставку на дальнобойные дроны
Украина ведет секретные разработки своих собственных управляемых авиабомб.
Об этом в эфире медиаплатформы «Мы – Украина» заявил управляющий партнер группы украинских компаний DronUA Валерий Яковенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Ведущие заметили, что в публичном пространстве ранее появлялась информация о том, что Украина тестирует и уже якобы применяет свои КАБы, но с сожалением добавили, мол, пока они не летят массово в сторону российских позиций.
«У Украины есть желание и необходимость работать в абсолютно всех сферах применения новейшего вооружения. КАБы, которые в перспективе могут производить в Украине, есть в пайплайне, стоят в ряду с другими разработками, которые сегодня важны, чтобы не зависеть от внешних поставок», – сказал гость эфира.
При этом добавил, что пока нельзя говорить, что на украинских КАБах стоит основной упор.
«Сегодня основные акценты – это дальнобойное вооружение, дальнобойные дроны, которые могут поражать военные цели глубоко в тылу врага. Это вопрос роботизации, в том числе и наземной робототехники, и многие другие сценарии, где нельзя выделить отдельный инструмент КАБов как один из тех, на котором исключительно нужно фокусироваться. Сегодня есть много других приоритетов в том числе. Но это не значит, что разработки не ведутся. Просто они не публичны, и к этому нужно относиться с уважением», – заявил Яковенко.
