Удары ВСУ по стратегическим аэродромам нанесены по заданию и в интересах Запада

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Атака на самолеты-ракетоносцы призвана нарушить паритет сил в ядерном клубе и говорит о намерении Великобритании вести войну с Россией.

Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, военблогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это не могло произойти, не будучи запланированным или, как минимум, верифицированным Западом, ЦРУ и MI-6. Ядерные ракетоносцы не столько являются важной целью для Украины, сколько для ЕС, НАТО, Великобритании или США, потому что атаки на силы ядерного сдерживания нарушают паритет сил членов ядерного клуба. Поэтому в данном случае Украина, конечно, поверхностно могла действовать ради своего пиара и для того, чтобы немножко взбодрить своё, уже откровенно уставшее от войны, население. Но цели она преследовала как раз в большей степени в интересах Великобритании, которая готовится вести с нами боевые действия и уже об этом открыто во всеуслышание заявляет. А всерьёз они об этом разговаривают уже с 2022 года», – отметил он.

По словам обозревателя, это отнюдь не означает, что украинские специалисты не участвовали в разработке и реализации диверсионной атаки.