Удары ВСУ по стратегическим аэродромам нанесены по заданию и в интересах Запада
Атака на самолеты-ракетоносцы призвана нарушить паритет сил в ядерном клубе и говорит о намерении Великобритании вести войну с Россией.
Об этом в эфире «Первого севастопольского» заявил политолог, военблогер Алексей Живов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Это не могло произойти, не будучи запланированным или, как минимум, верифицированным Западом, ЦРУ и MI-6. Ядерные ракетоносцы не столько являются важной целью для Украины, сколько для ЕС, НАТО, Великобритании или США, потому что атаки на силы ядерного сдерживания нарушают паритет сил членов ядерного клуба.
Поэтому в данном случае Украина, конечно, поверхностно могла действовать ради своего пиара и для того, чтобы немножко взбодрить своё, уже откровенно уставшее от войны, население. Но цели она преследовала как раз в большей степени в интересах Великобритании, которая готовится вести с нами боевые действия и уже об этом открыто во всеуслышание заявляет. А всерьёз они об этом разговаривают уже с 2022 года», – отметил он.
По словам обозревателя, это отнюдь не означает, что украинские специалисты не участвовали в разработке и реализации диверсионной атаки.
«Это не их самодеятельность. Но нам надо помнить, что Киев вне контекста происходящих в последнее время событий, в историческом смысле органическая часть русского народа и исторической России, о чём президент наш много раз говорил.
И мы должны понимать, что там интеллектуальные люди достаточно развитые и неплохо советской властью образованные для того, чтобы и проводить военные действия, и даже подобного рода диверсии. Не надо лишать ВСУ или спецслужбы Украины мозгов – это не дурачки, к сожалению. Для нас было бы проще, если бы были дурачками», – подытожил Живов.
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