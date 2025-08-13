У Путина и Трампа на Аляске будут «тёрки». А Зеленский хотел устроить «стрелку» – не вышло
Дональд Трамп специально назначил Владимиру Путину встречу на Аляске, чтобы двум лидерам не мешали недоговороспособные евроатлантисты и подконтрольный им Киев.
Об этом заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Эксперт объяснил ситуацию по аналогиям из 90-х – Путин и Трамп собираются на «стрелку», где авторитетные люди обсуждают проблему, но ищут выход из конфликта, а Зеленский и Европа хотели бы формат «стрелки», когда в любой момент может начаться стрельба.
«Для того, чтобы сделать атмосферу «стрелки», там должны быть «предъявы». А российско-штатовская логика – это «тёрки»! То есть, согласование позиций. Там тоже есть разногласия, но на «тёрках» не обязательно будет «предъява». И там не нужны те, которые могут превратить «тёрку» в «стрелку».
Как это выглядит в жизни? Например, к кабаку где-то за городом подъедет много разных машин, и в большей части будут сидеть вооружённые люди. Но они посидят. А в банкетный зал выйдут поговорить несколько человек. И в этой ситуации Аляска – это большое место для «тёрок», куда этих не надо пускать. Непонятно, что они начнут творить», – объяснял Уралов.
Он добавил, что именно поэтому европейцы и Киев «как с цепи сорвались».
«Им нужно это превратить в «стрелку», им нужно, чтобы были «предъявы». Поэтому они выкатывают эти все пакеты санкций, им важно перебить сигнал. …Пытаются превратить, что это продолжение той самой большой «стрелки», которая тянется ещё со времён Байдена. Им важно передать эстафету, что это та же «стрелка», просто сейчас за старшего Трамп, а в целом ничего не поменялось», – рассуждал эксперт.
