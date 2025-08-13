У Путина и Трампа на Аляске будут «тёрки». А Зеленский хотел устроить «стрелку» – не вышло

Дональд Трамп специально назначил Владимиру Путину встречу на Аляске, чтобы двум лидерам не мешали недоговороспособные евроатлантисты и подконтрольный им Киев.

Об этом заявил политолог Семён Уралов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Эксперт объяснил ситуацию по аналогиям из 90-х – Путин и Трамп собираются на «стрелку», где авторитетные люди обсуждают проблему, но ищут выход из конфликта, а Зеленский и Европа хотели бы формат «стрелки», когда в любой момент может начаться стрельба.

«Для того, чтобы сделать атмосферу «стрелки», там должны быть «предъявы». А российско-штатовская логика – это «тёрки»! То есть, согласование позиций. Там тоже есть разногласия, но на «тёрках» не обязательно будет «предъява». И там не нужны те, которые могут превратить «тёрку» в «стрелку». Как это выглядит в жизни? Например, к кабаку где-то за городом подъедет много разных машин, и в большей части будут сидеть вооружённые люди. Но они посидят. А в банкетный зал выйдут поговорить несколько человек. И в этой ситуации Аляска – это большое место для «тёрок», куда этих не надо пускать. Непонятно, что они начнут творить», – объяснял Уралов.

Он добавил, что именно поэтому европейцы и Киев «как с цепи сорвались».