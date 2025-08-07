У нас выросло целое поколение врагов народа и страны – Холмогоров

Максим Столяров.  
07.08.2025 21:25
  (Мск) , Москва
Просмотров: 723
 
Вооруженные силы, Дзен, Иноагенты, Молодёжь, Общество, Политика, Россия, Украина, экстремизм


Несмотря на всплеск патриотизма, который показал ход СВО, в России упустили целое поколение молодёжи, которая выросла враждебной по отношению к собственной стране.

Об этом на канале «Консерватор» заявил публицист Егор Холмогоров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Несмотря на всплеск патриотизма, который показал ход СВО, в России упустили целое поколение молодёжи,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Но и у нас выросло больное поколение. Не всё. У нас действительно выросла целая генерация патриотической молодёжи, чего невозможно было представить раньше. Но, с другой стороны, у нас выросла антипатриотическая молодёжь на максималках.

Я на одном форуме поругался с анимешницами 20-летними (сейчас они и 30 и 40 бывают). Началось всё с Асоки Тано (это героиня «Звёздных войн»), а закончилось тем, что: «из-за таких, как вы, умирают украинцы, наши друзья прячутся под бомбами, они не хотят быть русскими, весь мир против России, как во время Второй мировой весь мир был против стран оси».

Я слушал, но последнего не выдержал: что у вас с знанием истории про «весь мир был против оси»? Вся Европа была так или иначе за ось, кроме Бриташки. Все они, так или иначе, вторгались к нам – от венгров до румын.

Бельгийские, французские батальоны, испанская дивизия, португальские добровольцы, кого только не было. Не говоря о Японии, где очень приличные люди, как в Индии, Бирме и т.д., выступали на стороне стран оси в лице японцев. Они этого просто не знают», – рассказал Холмогоров.

«Ты понимаешь, что реально вырос целый кластер Дашек Треповых? То есть, им скажут – пойди убей, там, Холмогорова, Красовского, кого-нибудь ещё, они пойдут и, если смогут, убьют. Губернатора. Это серьёзная проблема. У нас реально сформировалось поколение врагов народа. Поколение патриотов и поколение врагов народа», – добавил публицист.

Метки: ,

Все новости за сегодня

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту




Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Август 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Июль    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    25262728293031

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить