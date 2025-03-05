У нас есть более важные дела, чем Луганск и Донецк, пора останавливать войну – Джеффри Сакс

Анатолий Лапин.  
05.03.2025 13:40
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Конфликт на Украине должен быть завершен прочным миром с четкими гарантиями, которые будут приняты на площадке Совбеза ООН.

Об этом в эфире видеоблога американского телеведущего Пирса Моргана заявил один из лучших экономистов в мире, профессор Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Конфликт на Украине должен быть завершен прочным миром с четкими гарантиями, которые будут приняты...

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«Дипломаты должны выработать реальное решение. Ну, это не очень популярная точка зрения, но я скажу, Совет Безопасности ООН должен быть тем местом, где будет достигнуто соглашение, включая Китай, Россию, Великобританию, Францию, США, которые должны стать гарантами настоящего мира, а не линии перемирия, незамороженного конфликта, который Украина никогда не признает.

Нет, это должно быть окончание войны, потому что у нас есть более важные дела на планете, чем будущее, в котором Луганск и Донецк будут играть центральную роль в чьей-то политике», – заявил Сакс.

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