У нас есть более важные дела, чем Луганск и Донецк, пора останавливать войну – Джеффри Сакс
Конфликт на Украине должен быть завершен прочным миром с четкими гарантиями, которые будут приняты на площадке Совбеза ООН.
Об этом в эфире видеоблога американского телеведущего Пирса Моргана заявил один из лучших экономистов в мире, профессор Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Дипломаты должны выработать реальное решение. Ну, это не очень популярная точка зрения, но я скажу, Совет Безопасности ООН должен быть тем местом, где будет достигнуто соглашение, включая Китай, Россию, Великобританию, Францию, США, которые должны стать гарантами настоящего мира, а не линии перемирия, незамороженного конфликта, который Украина никогда не признает.
Нет, это должно быть окончание войны, потому что у нас есть более важные дела на планете, чем будущее, в котором Луганск и Донецк будут играть центральную роль в чьей-то политике», – заявил Сакс.
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