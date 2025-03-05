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Конфликт на Украине должен быть завершен прочным миром с четкими гарантиями, которые будут приняты на площадке Совбеза ООН.

Об этом в эфире видеоблога американского телеведущего Пирса Моргана заявил один из лучших экономистов в мире, профессор Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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