Трампу не нужна «украинская химера»

Ситуация на Ближнем Востоке гораздо важнее для президента США Дональда Трампа, чем украинский конфликт.

Об этом директор Института новейших государств, доцент Финансового университета при Правительстве Российской Федерации Алексей Мартынов заявил сегодня на пресс-конференции в Москве, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мне кажется, что сегодня для США и для Трампа, в том числе, гораздо важнее, что дальше будет с Ближним Востоком, а не с этой украинской химерой, с которой и так всем все ясно. Это вопрос дележа того, что от нее останется. Трамп для себя этот вопрос уже решил, когда заставил Зеленского отписать ему все, что осталось, – в наследство», – сказал Мартынов.

Он считает, что постмодернистская система международного права сейчас уступает место реал политик, когда значение имеет только реальный суверенитет, которым Украина не обладает.