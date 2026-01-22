Трамп стравливает штаты друг с другом! – американские губернаторы бузят в Давосе

Дональд Трамп настраивает один штат против другого, направляя войска Нацгвардии для наведения порядка.

Об этом на форуме в Давосе заявил губернатор штата Оклахома, республиканец Джон Ститт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Губернаторы командуют нашей Национальной гвардией до тех пор, пока она не переходит в федеральное подчинение. Я хотел сказать – не отправляйте техасских гвардейцев в Иллинойс вопреки воле губернатора Иллинойса! Давайте будем использовать войска Иллинойса для решения проблем Иллинойса, войска Арканзаса для решения проблем Арканзаса, потому что мы не хотим стравливать один штат с другим.

Ведь, если бы ситуация была обратной, администрация Байдена направила бы калифорнийские войска в Оклахому, Техас или другой республиканский штат, у нас возникли бы проблемы», — заявил Ститт.