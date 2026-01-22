Трамп стравливает штаты друг с другом! – американские губернаторы бузят в Давосе
Дональд Трамп настраивает один штат против другого, направляя войска Нацгвардии для наведения порядка.
Об этом на форуме в Давосе заявил губернатор штата Оклахома, республиканец Джон Ститт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Губернаторы командуют нашей Национальной гвардией до тех пор, пока она не переходит в федеральное подчинение. Я хотел сказать – не отправляйте техасских гвардейцев в Иллинойс вопреки воле губернатора Иллинойса! Давайте будем использовать войска Иллинойса для решения проблем Иллинойса, войска Арканзаса для решения проблем Арканзаса, потому что мы не хотим стравливать один штат с другим.
Ведь, если бы ситуация была обратной, администрация Байдена направила бы калифорнийские войска в Оклахому, Техас или другой республиканский штат, у нас возникли бы проблемы», — заявил Ститт.
С ним согласился коллега-демократ, губернатор штата Кентукки Энди Бешир:
«Ни в один штат нельзя вводить Национальную гвардию другого штата без разрешения губернатора. Но как насчёт того, чтобы вообще не вводить войска в наши города? Как насчёт того, чтобы решать проблему преступности с помощью реальных мер, которые предполагают участие правоохранительных органов, долгосрочные решения, снижение рецидивизма, программы, которые не дают молодёжи скатиться на преступный путь? Но сейчас это кажется таким неамериканским. Такая милитаризация наших улиц, люди в бронежилетах с автоматами — это совсем не в нашем духе».
