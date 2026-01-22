Трамп стравливает штаты друг с другом! – американские губернаторы бузят в Давосе

Анатолий Лапин.  
22.01.2026 15:31
  (Мск) , Давос
Просмотров: 423
 
Дзен, Политика, Сожрите друг друга, США


Дональд Трамп настраивает один штат против другого, направляя войска Нацгвардии для наведения порядка.

Об этом на форуме в Давосе заявил губернатор штата Оклахома, республиканец Джон Ститт, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Дональд Трамп настраивает один штат против другого, направляя войска Нацгвардии для наведения порядка. Об...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Губернаторы командуют нашей Национальной гвардией до тех пор, пока она не переходит в федеральное подчинение. Я хотел сказать – не отправляйте техасских гвардейцев в Иллинойс вопреки воле губернатора Иллинойса! Давайте будем использовать войска Иллинойса для решения проблем Иллинойса, войска Арканзаса для решения проблем Арканзаса, потому что мы не хотим стравливать один штат с другим.

Ведь, если бы ситуация была обратной, администрация Байдена направила бы калифорнийские войска в Оклахому, Техас или другой республиканский штат, у нас возникли бы проблемы», — заявил Ститт.

С ним согласился коллега-демократ, губернатор штата Кентукки Энди Бешир:

«Ни в один штат нельзя вводить Национальную гвардию другого штата без разрешения губернатора. Но как насчёт того, чтобы вообще не вводить войска в наши города? Как насчёт того, чтобы решать проблему преступности с помощью реальных мер, которые предполагают участие правоохранительных органов, долгосрочные решения, снижение рецидивизма, программы, которые не дают молодёжи скатиться на преступный путь? Но сейчас это кажется таким неамериканским. Такая милитаризация наших улиц, люди в бронежилетах с автоматами — это совсем не в нашем духе».

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Январь 2026
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Декабрь    
     1234
    567891011
    12131415161718
    19202122232425
    262728293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить