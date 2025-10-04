Трамп готовит Украину к выходу на границы 1991-го – американский генерал

Игорь Шкапа.  
04.10.2025 17:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 1044
 
Вооруженные силы, Дзен, НАТО, Россия, США, Украина


США показывают Москве, что готовы накачивать Украину все более смертоносными видами вооружений.

Об этом в эфире львовского канала «Первый западный» заявил экс-замкомандующего штабов ВВС США генерал Ричард Ньютон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы концентрируемся не только на способности Украины вести борьбу против России, но и на демонстрации Путину, что США готовы все больше предоставлять наступательные средства с возможностью глубочайшего поражения. Это должно усилить сигнал. Мы серьезно настроены заставить Россию прекратить агрессию. Учитывая риторику президента Трампа, он стремится к возвращению украинских территорий к границам? которые были до начала агрессии», – сказал Ньютон.

По его словам, со стороны США есть «комплексный подход, задействованный всеми инструментами государственной власти».

«Это позволит достигать результатов не только на поле боя, но и в экономической плоскости, ослабляя способность противника к продолжительной войне. Предстоит еще много работы. Однако с точки зрения Вашингтона, при условии поддержки США, президентской позиции Трампа мы, по моему мнению, двигаемся в правильном направлении», – считает генерал.

