Трамп готовит Украину к выходу на границы 1991-го – американский генерал

США показывают Москве, что готовы накачивать Украину все более смертоносными видами вооружений.

Об этом в эфире львовского канала «Первый западный» заявил экс-замкомандующего штабов ВВС США генерал Ричард Ньютон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы концентрируемся не только на способности Украины вести борьбу против России, но и на демонстрации Путину, что США готовы все больше предоставлять наступательные средства с возможностью глубочайшего поражения. Это должно усилить сигнал. Мы серьезно настроены заставить Россию прекратить агрессию. Учитывая риторику президента Трампа, он стремится к возвращению украинских территорий к границам? которые были до начала агрессии», – сказал Ньютон.

По его словам, со стороны США есть «комплексный подход, задействованный всеми инструментами государственной власти».