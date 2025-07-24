Сразу после переговоров Украина нанесла удар по главному курорту России. Германия помогла

Михаил Рябов.  
24.07.2025 08:53
  (Мск) , Москва
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Дзен, Происшествия, Россия, Сочи, Терроризм, Туризм


Одновременно с заседаниями делегаций в Стамбуле начался налёт украинских беспилотников на Крым. Его удалось отбить без серьезных последствий. Однако к ночи атака переместилась на главный российский курорт Сочи. В Адлере есть погибшая и раненые, возник пожар на нефтебазе «Лукойла», десятки авиарейсов сорваны. Всё это ложится в общую канву с террором крупнейших воздушных гаваней в Москве и Петербурге.

«В проукраинских каналах сразу же появились нарративы о том, что в Геленджике дорого, в Анапе мазут, а в Сочи и Крыму – якобы не безопасно. Пошли слухи про закрытые президентские резиденции, что абсолютный бред. Вбрасывается нарратив о том, теперь и обучаться в Сириусе якобы не безопасно. То есть, делаем вывод о том, что целью был именно резонанс в туристическом направлении», – указывает обозреватель Андрей Гусий.

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Одновременно с заседаниями делегаций в Стамбуле начался налёт украинских беспилотников на Крым. Его удалось...

Военкор Алексей Акутин поясняет:

«Главная задача – создать хаос и панику на российских курортах, чтобы принудить Россию к отказу от бомбардировок территорий хунты».

Участник СВО военный летчик Алексей Воевода, изучив кадры атаки на Сочи, предполагает, что курорт был атакован модернизированными дронами «Лютый». Автор отмечает, что отключение мобильного интернета не помогло дезориентировать вражеские беспилотники. Очевидцы также фиксировали пролет как минимум одного БПЛА прямо над КПП на российско-абхазской границе.

Ранее сообщалось, что Германия для ударов вглубь России профинансирует производство 500 таких беспилотников большой дальности, способных нести 50 кг взрывчатки на расстояние до 1200 км.

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