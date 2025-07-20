Снайпер ВСУ: После удара русского КАБа все лежат контуженные в радиусе нескольких километров

Российская армия постоянно меняет тактику, пользуясь тем, что ВСУ технологически не готовы к современной войне. Об этом на канале «UkrLife» заявил экс-снайпер ВСУ Константин Прошинский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Нам нужны комплексы противовоздушной обороны, и нам нужны ракеты для того, чтобы выносить их логистику и выносить их аэродромы, которые стоят в глубине. Они меняются, они могут несколько недель, месяц, одни тактические действия использовать, потом другие, потом третьи. И мы должны быть готовы достаточно быстро реагировать на эти вызовы и на постоянную тактическую смену нашего врага. Мы продолжаем быть, к сожалению, не готовы технологически полностью, технически не всегда полностью, ну и естественно в количестве той тяжёлой поддержки, которую нам оказывают наши партнеры, но не всегда в нужном количестве, мягко говоря, и не всегда в нужное время», – сказал Прошинский.