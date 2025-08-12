Скандал с бандеровским флагом в Польше: Виновным всё равно объявлен Путин
После беспорядков на концерте белорусского рэпера Макса Коржа в Варшаве, где группа молодчиков развернула бандеровский черно-красный флаг, вызвав возмущение поляков, – из страны будут депортированы 63 человека – в основном украинцы, но также шесть белорусов.
Такое решение огласил сегодня польский премьер Дональд Туск. Однако виновной в инциденте он все равно объявил Россию, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«Мы все должны быть бдительны, чтобы не поддаться российской провокации. (…) Мы не можем позволить себе раскол… антипольские жесты украинцев и разжигание антиукраинских настроений в Польше-это сценарий Путина», – цитируют Туска польские СМИ.
В отличие от премьера, депутаты от оппозиции возлагают вину именно на украинцев.
«Поймать, посадить, депортировать с пожизненным запретом на въезд в Польшу! Это невозможно, что делают молодые украинцы, которые точно знают, что означает этот символ для поляков», – прокомментировал появление бандеровского знамени и «волчьего крюка» депутат от правой партии «Конфедерация» Кшиштоф Мулава.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: