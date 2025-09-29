Ситуация с «Томагавками» будет покруче Карибского кризиса, – эксперт

Анатолий Лапин.  
29.09.2025 12:23
  (Мск) , Киев
Просмотров: 502
 
Война, ВСУ-убийцы, Дзен, Россия, США, Украина


Гипотетическая передача Украине американских дальнобойных ракет «Томагавк» – это намного более угрожающая эскалация, чем Карибский кризис.

Об этом в эфире радио «Комсомольская правда» заявил заместитель директора Центра комплексных европейских и международных исследований НИУ ВШЭ Дмитрий Суслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

По мнению эксперта, это будет означать фактическое начало Третьей мировой с участием США.

«Поставки подобной ракеты сделают Соединенные Штаты стороной войны, а это сделает Третью мировую войну фактически неизбежной. Это создаст угрозу прямого военного столкновения между Россией и Соединенными Штатами с непосредственным выходом на ядерную эскалацию гораздо выше, чем Карибский кризис 20-го века.

Поэтому администрация Трампа, которая очень много говорила о недопустимости Третьей мировой ядерной войны, которая очень много и правильно говорила о том, что нельзя эскалировать ситуацию, я не думаю, что она всерьез пойдет на поставки «Томагавков», но вот именно давление на Россию на уровне риторики она оказывает для того, чтобы принудить Россию пойти на определенные уступки», – продолжает оправдывать действия трампистов Суслов.

