Сенатор-демократ: Русские купили наших блогеров

Елена Острякова.  
16.04.2025 11:22
  (Мск) , Москва
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Дзен, Политика, Россия, США


Российская разведка несет ответственность за то, что отношение к США в Европе изменилось.

Об этом американский сенатор-демократ Рубен Гальего заявил на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Российская разведка несет ответственность за то, что отношение к США в Европе изменилось. Об...

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«Некоторые из этих изменений были сделаны намеренно с помощью дезинформации, распространяемой российскими агентами. Они годами этим занимались. И это не просто мои догадки. Мы точно знаем, что российская разведка платила американским подкастерам, у которых огромное количество подписчиков среди консерваторов, сотни тысяч долларов через теневые организации, чтобы повлиять на мнение об Америке. А также о нашем участии в конфликте на Украине», – утверждает политик.

Он не стал уточнять, насколько велика аудитория у американских блогеров в Европе, зато признал, сославшись на слова коллег-республиканцев, что американские избиратели солидарны с консервативными подкастерами.

«Они часто говорили, что им приходилось сдерживаться в вопросе Украины, потому что в их округах было так много давления со стороны избирателей – республиканцев, что они боялись делать то, что считали правильным, а именно – поддерживать Украину, чтобы противостоять российской агрессии», – сказал Гальего.

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