Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Российская разведка несет ответственность за то, что отношение к США в Европе изменилось.

Об этом американский сенатор-демократ Рубен Гальего заявил на конференции в британском аналитическом центре Чатем-хаус, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Некоторые из этих изменений были сделаны намеренно с помощью дезинформации, распространяемой российскими агентами. Они годами этим занимались. И это не просто мои догадки. Мы точно знаем, что российская разведка платила американским подкастерам, у которых огромное количество подписчиков среди консерваторов, сотни тысяч долларов через теневые организации, чтобы повлиять на мнение об Америке. А также о нашем участии в конфликте на Украине», – утверждает политик.

Он не стал уточнять, насколько велика аудитория у американских блогеров в Европе, зато признал, сославшись на слова коллег-республиканцев, что американские избиратели солидарны с консервативными подкастерами.