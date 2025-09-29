«Самое страшное для Украины»: Обрисован сценарий вокруг Приднестровья
В случае, если Приднестровье попытаются атаковать силы НАТО, Россия отрежет Украину от моря и проведет мощную наступательную операцию, которая затронет в том числе и страны альянса.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
«Как только будут введены войска НАТО, вмешается туда Россия, однозначно. И, скорее всего, с моря, также я не исключаю и наземные операции. Зеленский аплодирует такому варианту – это еще хуже для Украины. Это еще один очаг войны на юге, самое страшное, что можно себе представить на сегодняшний день для Украины. Она будет отрезана от моря», – отмечает Дудкин.
По его мнению, Россия проведет масштабную операцию по территории юга Украины из Крыма:
«Во-первых, наступательными ракетными войсками. Во-вторых, по Черному морю уже никто не сможет вмешаться со стороны блока НАТО, с точки зрения флота. А, в-третьих, что с моря очень удобно, в том числе с территории Крыма, где есть военные аэродромы, очень мощно можно использовать эти средства и силы для того чтобы таким образом проводить десантные операции.
То есть только вот с этой точки зрения – обстрелы с территории Черного моря теми же ракетами «Циркон» – ну просто эффективнейшим образом будут использованы, и не надо даже близко подходить к Одессе.
На юге Крыма выйдет очередная «Варшавянка» и обстреляет любую позицию тех же войск НАТО на территории Румынии или Молдовы, если такой вариант будет. То есть это очень широкий спектр вопросов и на эту тему можно гадать очень долго».
