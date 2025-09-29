«Самое страшное для Украины»: Обрисован сценарий вокруг Приднестровья

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

В случае, если Приднестровье попытаются атаковать силы НАТО, Россия отрежет Украину от моря и проведет мощную наступательную операцию, которая затронет в том числе и страны альянса.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил покинувший Украину украинский политолог Юрий Дудкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Как только будут введены войска НАТО, вмешается туда Россия, однозначно. И, скорее всего, с моря, также я не исключаю и наземные операции. Зеленский аплодирует такому варианту – это еще хуже для Украины. Это еще один очаг войны на юге, самое страшное, что можно себе представить на сегодняшний день для Украины. Она будет отрезана от моря», – отмечает Дудкин.

По его мнению, Россия проведет масштабную операцию по территории юга Украины из Крыма: