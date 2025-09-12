Сафонов: Силовой захват Приднестровья – ключевая часть плана Британии и Франции в Черноморском регионе

Все происходящее вокруг бывшей Молдавской ССР – это осколки старых планов Англии и Франции по взятию под контроль Черного моря.

Об этом заявил «ПолитНавигатору» политолог Андрей Сафонов, комментируя публикации в прессе относительно возможной операции по силовому изменению статуса Приднестровья с участием ВСУ и при прямой поддержке британских структур.

«Обратим внимание: часто идут «заходы» по пересмотру конвенции Монтре от 1936 года, запрещающей вхождение боевых кораблей через Босфор и Дарданеллы в Черное море, если эти корабли не принадлежат странам, имеющим выход в Черное море. И одновременно идут другие «заходы» – по взятию под контроль юга Украины. Откуда потенциально могут вторгнуться англо-французские силы на Украину, чтобы захватить главный приз – морское побережье от Херсона и до Одессы? Только через единый военно-транспортный хаб в виде Румынии и Молдовы», – объясняет эксперт.

По его мнению, нельзя исключать два варианта развития событий.

«Первый. Западники будут пытаться убедить Кишинев и Бухарест вторгнуться в ПМР и захватить республику. А уже по захваченному Приднестровью англо-французы ринутся на юг Украины. Второй. Западники начнут войсками идти вокруг ПМР, не вторгаясь в республику, рассчитывая поставить часть своих войск вокруг Приднестровья, по периметру приднестровских границ. И удушить экономически, перекрывая ввоз и вывоз товаров. Так англо-французы – уже применительно к современности – хотят решать задачу, которую не смогли решить во время Крымской войны 1853–1856 годов. А именно – господствовать в Черном море», – говорит Андрей Сафонов.

Эксперт видит источники воодушевления Парижа и Лондона в том, что американцы несколько сбавили свою активность в этом регионе, а также в том, что президент Молдовы Майя Санду – убежденный и яростный противник админстрации Дональда Трампа и ставленник глобалистов в лице бывшей команды Байдена и нынешних лидеров Франции и Англии Эммануэля Макрона и Кира Стармера. При этом, добавляет политолог, потеря власти Макроном может ослабить позиции команды Санду в Молдове.

«Заметим: если в ходе политического кризиса во Франции непопулярный Макрон падет (а его поддержка в стране составляет сейчас 17%), то это будет удар под дых Санду и ее окружению. Тогда, скорее всего, и падение Санду станет вопросом времени. Поэтому сейчас Санду и ее партия «Действие и солидарность» сделали ставку на победу любой ценой, что дает основание оппонентам этому националистическому режиму считать, что итоги голосования 28 сентября могут быть сфальсифицированными сандунистами», – считает Андрей Сафонов.

По мнению эксперта, на этом напряженном фоне для ПМР и России выход один: максимальное и прямое сотрудничество во всех областях, включая экономическое, политико-дипломатическое и военное.