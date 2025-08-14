Россия вышла на серийное строительство кораблей с ракетами «Циркон»

14.08.2025 15:19
  (Мск) , Москва
В Питере спущен на воду фрегат «Адмирал Амелько» проекта 22350 – многоцелевой корабль океанской зоны, несущий на борту высокоточное ракетное оружие большой дальности, в том числе и гиперзвуковые ракеты «Циркон».

В настоящий момент ещё три аналогичных фрегата строятся на предприятии «Северная верфь». В следующем году Минобороны планирует заложить еще два таких корабля, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Сейчас корпорация вышла на уверенные темпы серийного строительства этих кораблей. Такие фрегаты способны выполнять широкий спектр задач в дальней морской и океанской зоне, что существенно повышает возможности ВМФ России. В ближайшие годы эта серия продолжится», – сказал гендиректор Объединенной судостроительной корпорации Андрей Пучков.

