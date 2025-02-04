«Россия стала врагом из-за нашей глупости и имперских амбиций» – экс-советник Пентагона

Елена Острякова.  
04.02.2025 15:17
  (Мск) , Москва
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Газ, Дзен, ЕС, Россия, США


Зависимость Европы от российского газа снижала опасность ее военного столкновения с Россией.

Об этом экс-советник Пентагона Дэвид Пайн заявил на канале «Dialogue Works», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Зависимость Европы от российского газа снижала опасность ее военного столкновения с Россией. Об этом...

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«До вторжения Путина на Украину я купился на пропаганду неоконсерваторов, что «Северный поток» – это плохо, потому что он делает Европу более зависимой от России. Но с тех пор я понял, что это, возможно, и хорошо. Потому что если у России действительно нет имперских амбиций, как у США в последние три десятилетия, то экономическая взаимозависимость между Россией и Европой это хорошо. Это снизит вероятность войны между ними и сделает их более суверенными», – сказал Пайн.

Он считает, что такой вариант был бы в интересах национальной безопасности США, которые собираются сдерживать Китай.

«Россия стала нашим врагом только из-за нашей глупой имперской политики и из-за НАТО», – резюмировал Пайн.

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