Как уже сообщал «ПолитНавигатор», ночью во время пресс-конференции Дональда Трампа Днепропетровская область подверглась налету российских ударных дронов.

Взрывы звучали всю ночь, что подтверждают видео, выложенные в сеть.

По словам гауляйтера области Сергея Лысака, на регион были направлены десятки беспилотников.

Он признал попадание по административному зданию и разрушение на транспортном предприятии.

Кроме того, удары наносились Павлограду (основной логистический хаб для полуокруженной группировки ВСУ в Красноармейске), родному городу диктатора Зеленского Кривому Рогу.