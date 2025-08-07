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Дональд Трамп, вопреки ожиданиям, на пресс-конференции не стал объявлять о введении санкций против России и весьма сдержанно прокомментировал итоги поездки в Москву своего спецпосланника Стива Уиткоффа, упомянув лишь, что беседа была хорошей, но особых прорывов не произошло.

«Никаких воздушных перемирий, никаких санкций, никакой скорой встречи с президентом Путиным», – политолог Марат Баширов обращает внимание, что западные СМИ, публиковавшие «инсайды», оказались далеки от реальности.

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А вот работающий в США тележурналист Валентин Богданов считает ключевой реплику Трампа о том, что срок ультиматума заканчивается, но «наконец-то состоялся серьезный разговор с Россией».

«Трамп сам признал, что ему помогли выбраться из ловушки его собственного ультиматума», – комментирует Богданов.

Правда, хозяин Белого дома пообещал, что Индия не будет единственной страной, против которой США ввели повышенные тарифы за покупку российской нефти. Он анонсировал новые рестрикции в ближайшее время – допустив, что санкции могут коснуться Китая.

Госдеп же уточнил, что Трамп примет решение по санкциям против России в ближайшие часы, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Интересно, что во время пресс-конференции Трампа начался налёт «Гераней» на Днепропетровск. Живущий там депутат Верховной рады Максим Бужанский злился, что русские бьют по целям сразу после отъезда Уиткоффа из Москвы.

«Взрыв за взрывом… Отмечают отъезд Уиткоффа, собаки, не иначе… Окна дрожат… Взрывы один за другим, звук такой, словно кто то бросает кирпич в водосточную трубу.», – злился Бужанский.

Военный эксперт Владимир Орлов считает, что в Москве есть группа лиц, лоббирующая переговоры с Трампом ради личных «корпоративных интересов».