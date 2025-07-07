«Развал России надо начинать с отчуждения Казахстана» – американский поляк

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К моменту, когда от РФ начнут отваливаться «новосозданные образования», Казахстан уже должен быть полностью оторван от России, «чтобы было к чему тянуться».

Об этом на панельной дискуссии в Киеве заявил сотрудник Джеймстаунского фонда, автор книги «Инструкция по растерзанию России», американец польского происхождения Януш Бугайский, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Появление новых государств, которые могут способствовать этому процессу деколонизации, мы видели, как это происходило, когда пал Советский Союз, видели события на Украине, в странах Балтии, Казахстане, странах Центральной Азии. В Казахстане даже дело шло к переходу на латиницу, использование казахского языка как основного, а не русского, обучение другим иностранным языкам, чтобы не зависеть от русского языка как от языка общего общения. Открытие истории, идентичности, того, что было спрятано или похоронено… То есть часть процесса деколонизации – это открыть свою идентичность или переоткрыть свой язык, свою культуру. Следующий шаг – чтобы Москва потеряла ресурсы, в частности, человеческие, которые нужны Москве, чтобы вести колониальные, имперские войны, ассимиляцию и русификацию», – вещал амеро-поляк.

Последним шагом этого нескорого процесса он назвал установку «новосозданными образованиями» отношений со своими соседями, занятие экономической, дипломатической ниши и т.д.