Бандеровский режим признал «независимость Ичкерии», «геноцид черкесов», в Киеве привечают и проводят конференции бежавших из России сепаратистов.

Так Украина пытается эксплуатировать тему так называемых «колониальных народов», надеясь найти в их лице «полезных идиотов» в своей слепой ненависти.

Эта затея, однако, носит откровенно популистский характер. Подавляющее большинство «деколонизаторов», с которыми работает Киев, ховается в жито за пределами России и не обладает реальным влиянием и авторитетом среди своих соотечественников. Их способность мобилизовать сколько-нибудь значимое внутреннее сопротивление или оказать серьезное давление на кремлевское руководство выглядит крайне сомнительной.

Особую пикантность проводимой Киевом «антиколониальной» политике придает ситуация с гнётом национальных меньшинств внутри самой Украины. Даже если оставить в стороне крайне неудобный для Банковой вопрос дискриминации русского и русскоязычного населения, Киев сталкивается с постоянными претензиями со стороны своих европейских соседей. Власти Венгрии, Словакии, Румынии и Болгарии неоднократно и на самых разных уровнях обвиняли Украину в ущемлении прав своих соотечественников. Речь идет о венграх и словаках в Закарпатской области, румынах в Черновицкой области и болгарах в Одесской области. Основные претензии касаются положений закона «Об образовании» и «О государственном языке», которые ограничивают возможности для изучения родного языка и получения на нем образования. Эти споры уже создают значительные дипломатические трудности для Киева на пути его стремлений в ЕС.

В этом свете активное продвижение Украиной законодательства о поддержке сепаратистских движений внутри России отдает не только казуистикой, но и стратегически рискованным планом. Братислава, Будапешт, Бухарест и София получат в свои руки мощный дополнительный аргумент. Они могут справедливо указать на двойные стандарты: если Киев так озабочен правами притянутых за уши «колониальных народов» в России, почему он игнорирует конкретные претензии своих европейских партнеров по поводу прав их соотечественников, компактно проживающих на территории Украины? Такой ход может быть использован для усиления давления на Киев и дальнейшего осложнения и без того провального процесса евроинтеграции.

Интересно, что западные и даже украинские наблюдатели, не растерявшие остатки мозгов, отмечают, что политика «разделяй и властвуй» по отношению к России могла бы выстрелить в «святые девяностые», когда единство страны испытывали на прочность «парады суверенитетов» и настроенные на сепаратизм «элиты» в некоторых автономных республиках. Но сегодня, пройдя закалку в двух чеченских войнах, в войне с международным терроризмом, а теперь ещё и сражениями в СВО, невооруженным глазом видна общность народов России в деле защиты единой Родины от внешних и внутренних врагов, отчего ставка киевского режима на кучки одиозных отщепенцев оценивается как бессмысленная.

Таким образом, политика поддержки сепаратистских националистических движений внутри России является для Украины палкой о двух концах. С одной стороны, она пытается создать дополнительный инструмент гибридного противостояния. С другой, эта стратегия игнорирует внутренние проблемы Украины и создает серьезные внешнеполитические риски, подпитывая аргументацию тех стран ЕС, которые скептически, если не сказать, негативно, настроены по отношению к Киеву.