Путин получит признание Крыма, если Зеленский будет неконструктивен – Портников
Президенту России Владимиру Путину было бы выгодно приехать на переговоры с Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом в Стамбул.
Об этом в эфире видеоблога «Апостроф» заявил украинский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Понимаете, в чем парадокс ситуации? Путину выгодно ехать в Стамбул, а он не поедет. Потому что, если он приедет в Стамбул и туда прилетит Трамп, вы же понимаете, что они вместе с Трампом вместе будут давить на Зеленского. У вас нет в этом сомнений? Они будут принуждать Зеленского принять какие-то такие путинские условия, которые будут для Зеленского неприемлемы. И тут уже соревнование в конструктивности, выигрывает Путин. По крайней мере такая возможность есть. Потому что он говорит: «Трамп видишь, я ему предлагаю вполне разумные вещи.
А он не хочет, потому что он не хочет мира. Я же тебе говорил, что он не хочет мира, а ты мне не верил. Вот мы тут собрались, такие серьезные люди. Ты – вождь человечества, я – вождь человечества. А Зеленский не хочет нас слушать. Нас, вождей человечества. Понимаешь какой ужас, а я тебя предупреждал не надо с ним связываться», – заявил Портников.
По его мнению, в случае отказа идти на компромиссы США могут признать Крым российским.
«Украину он [Путин] не получит, но он может хотеть, например, получить эти четыре области – их ему тоже не дадут. Но он может получить американское признание Крыма. Это он точно может получить в такой ситуации. Потому что Трамп в этой ситуации будет заинтересован, чтобы прекратился огонь, и чтобы он мог снять санкции с Путина», – резюмировал Портников.
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