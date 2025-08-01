Путин положил глаз на Крым еще в 94-м – немецкая дипломатия

Олег Кравцов.  
01.08.2025 13:36
  (Мск) , Москва
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Дзен, Крым, Политика, Россия, Украина


Владимир Путин еще в 1994 году считал юго-восток Украины российской территорией.

Об этом пишет немецкий журнал «Шпигель», ссылаясь на появившуюся в архиве МИД ФРГ запись высказывания генконсула Германии в Санкт-Петербурге.

Владимир Путин еще в 1994 году считал юго-восток Украины российской территорией. Об этом пишет...

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«Крым, Восточная Украина и Северный Казахстан — по крайней мере, эти районы — никогда не были для России зарубежными странами, а всегда были частью российской территории. Ни один русский не должен понимать, что теперь это для него чужая страна», – передает дипломат слова Путина, который тогда занимал должность первого зампреда правительства Санкт-Петербурга.

По словам тогдашнего консула, Путин активно апеллировал к «российской национальной идентичности» и считал, что такое восприятие исторического наследия может быть трудным для понимания немцами.

Путин якобы сказал дипломату, что социально-экономическое положение русских в Казахстане и на Украине неудовлетворительно, что играет на руку российским политикам-националистам вроде Владимира Жириновского.

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