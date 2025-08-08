Путин не считает Зеленского ровней и не будет с ним говорить – американский профессор

Президент России Владимир Путин не видит смысла встречаться с украинским диктатором Владимиром Зеленским.

Почему такой сенарий маловероятен, в эфире DW заявил американский профессор, эксперт по России Майкл Киммедж, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Война началась с попытки России свергнуть правительство Украины и отправить Владимира Зеленского в изгнание или посадить его в тюрьму. И мне не кажется, что Россия изменила свои военные цели. Так что, если Россия пытается каким-то образом сменить правительство Украины, маловероятно, что Путин согласится на встречу с Зеленским, он хочет показать, что Украина – страна второго сорта она не входит в число крупных стран, таких как Россия и США. Так что неудивительно, что Путин отвергает Зеленского таким образом.

Неясно, готова ли Россия пойти на уступки, чтобы заключить мирное соглашение, с которым согласилась бы Украина… Мы очень далеки от окончания конфликта», – заявил Киммедж.