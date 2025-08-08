Путин и Трамп заключат сделку по Украине и поставят Киев перед фактом – укро-депутат

08.08.2025
Утративший легитимность президент Украины Владимир Зеленский должен присутствовать на переговорах президентов России и США.

Об этом глава комитета Верховной рады Украины по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко заявил в интервью «Таймз Радио», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«К сожалению, это очень тревожно, потому что похоже, что две великие державы пытаются решить судьбу Украины за нашей спиной. Я думаю, что это было бы огромной политической ошибкой. Если мы говорим о серьезных переговорах, то Украина должна быть представлена президентом»,- сказал Мережко.

Он также считает, что на переговорах должны присутствовать лидеры трех европейских государств «для безопасности Украины».

«Формат любых переговоров о будущем Украины должен включать наших европейских партнеров. Таких как Великобритания, Германия и Франция. Это создаст своего рода сдерживающий фактор против попыток Путина навязать свою повестку дня на этих переговорах», – призывал Мережко.

Он сомневается, что Трамп примет вторичные антироссийские санкции, как обещал.

«Вместо наказания Путин получает награду — саммит. Это создает впечатление, что Путин не изолирован. Боюсь, что к сожалению, президент Путин и Трамп могут заключить сделку без нашего участия. Я вижу в этом огромную опасность. Любые переговоры должны продолжаться по принципу: ничего об Украине без Украины, – которому следовала предыдущая администрация», – вещал Мережко.

