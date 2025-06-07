Прямой намек из США: следующий после военных аэродромов – Тихоокеанский флот России

Сергей Рыжов.  
07.06.2025 11:01
  (Мск) , Москва
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Диверсии, Политика, Россия, Спецслужбы, Украина


Украина планирует удар по российским военным кораблям в Тихом океане, утверждает в своем материале крайне влиятельный и информированный обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на свои  источники в украинских спецслужбах. К словам Игнатиуса есть смысл прислуаться хотя бы потому, что его нередко называют “голосом американского глубинного государства”.

«Война на Украине далека от завершения – в то время как фронт останется большим шоу беспилотников и артиллерийского огня, в тылу будут расширяться «грязная война» и тайные разведывательные операции, похожие на нападение Украины на территорию России на прошлой неделе», щ говорится в публикации.

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Украина планирует удар по российским военным кораблям в Тихом океане, утверждает в своем материале...

Игнатиус заявляет, что Киев разрабатывает новые диверсионные операции против РФ и ее союзников по типу недавних атак на аэродромы:

«Например, мы увидим больше целенаправленных убийств, диверсий и атак в странах, которые поставляют оружие России или Украине. СБУ, Служба безопасности Украины, и ГУР, военная разведка Украины, готовятся провести дополнительные смелые операции, которые сейчас планируются и готовятся. Но до сих пор они, судя по всему, еще не начали эти операции».

По данным Игнатиуса, одна из операций на повестке дня: СБУ рассматривает возможность отправки морских беспилотников, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на корабли России и ее союзников в северной части Тихого океана.

Кроме того, Украина планировала атаковать российские военные силы в Приднестровье, но пока решила не открывать еще один фронт. 

Еще одной идеей, которую планировала, но так и не воплотила в начале войны, военная разведка Украины – атака на российский военный корабль «Смольный», который заходил в порт Кейптаун Южной Африки. Та операция по неизвестным причинам была сорвана.

Игнатиус пишет, что «грязная война» – это сейчас основная ставка Киева «с отходом Трампа от переговоров в качестве миротворца».

«На данный момент Украина будет больше, чем когда-либо, полагаться на способность своих спецслужб наносить удары по российским войскам в глубине своей страны и по всему миру. Линия фронта внутри Украины так и останется адским пейзажем из беспилотников и артиллерии. Но тайные операции могут перерасти в «грязную войну» за пределами фронта, с более целенаправленными убийствами, диверсиями и ударами по странам, поставляющим оружие Украине и России соответственно», – пишет автор, намекая, что ответные диверсионные удары может наносить и РФ.

 

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