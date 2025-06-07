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Украина планирует удар по российским военным кораблям в Тихом океане, утверждает в своем материале крайне влиятельный и информированный обозреватель Washington Post Дэвид Игнатиус, ссылаясь на свои источники в украинских спецслужбах. К словам Игнатиуса есть смысл прислуаться хотя бы потому, что его нередко называют “голосом американского глубинного государства”.

«Война на Украине далека от завершения – в то время как фронт останется большим шоу беспилотников и артиллерийского огня, в тылу будут расширяться «грязная война» и тайные разведывательные операции, похожие на нападение Украины на территорию России на прошлой неделе», щ говорится в публикации.

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Игнатиус заявляет, что Киев разрабатывает новые диверсионные операции против РФ и ее союзников по типу недавних атак на аэродромы:

«Например, мы увидим больше целенаправленных убийств, диверсий и атак в странах, которые поставляют оружие России или Украине. СБУ, Служба безопасности Украины, и ГУР, военная разведка Украины, готовятся провести дополнительные смелые операции, которые сейчас планируются и готовятся. Но до сих пор они, судя по всему, еще не начали эти операции».

По данным Игнатиуса, одна из операций на повестке дня: СБУ рассматривает возможность отправки морских беспилотников, спрятанных в грузовых контейнерах, для атаки на корабли России и ее союзников в северной части Тихого океана.

Кроме того, Украина планировала атаковать российские военные силы в Приднестровье, но пока решила не открывать еще один фронт.

Еще одной идеей, которую планировала, но так и не воплотила в начале войны, военная разведка Украины – атака на российский военный корабль «Смольный», который заходил в порт Кейптаун Южной Африки. Та операция по неизвестным причинам была сорвана.

Игнатиус пишет, что «грязная война» – это сейчас основная ставка Киева «с отходом Трампа от переговоров в качестве миротворца».