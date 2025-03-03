Профессор Жданов: Трамп подвел Зеленского под нужный результат

Владимиру Зеленскому не дано быть полноценным главой государства, что показал его провальный визит в Вашингтон, где он был с позором изгнан президентом Дональдом Трампом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права РГСУ, заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

Реклама

Он призывает не спешить с выводами, что американская политика однозначно разворачивается в сторону России.

«С категорическими оценками я бы не торопился. То, что киевский клоун откровенно опозорился (сюжет этого бесподобного шоу пересказывать не буду, все видели и еще не раз пересмотрят и разберут по косточкам), для нас, безусловно, приятно и выгодно. Да чего там скромничать – Россия не скрывает злорадства. В очередной раз подтвердилась истина: сапоги должен тачать сапожник, а комик кривляться на сцене, а не в Овальном кабинете. Ну, не дано Володе Зеленскому быть полноценным главой государства. Кесарю – кесарево, а слесарю – слесарево», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

По его мнению, с американской стороны имела место «заранее подготовленная и по всем правилам театрального искусства разыгранная постановка».

«Заметьте, для начала этого клоуна, назначив конкретную дату и время, демонстративно вызвали в Вашингтон, как провинившегося мелкого клерка на ковер к шефу. И даже не скрывали этого. Пригласили СМИ. А затем наивного и неопытного Зеленского умело спровоцировали и подвели под нужный результат. По сути, произошла показательная, унизительная порка. За режиссуру – оценка «отлично», – говорит профессор.

.Он объяснил, зачем это нужно американцам.