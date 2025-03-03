Профессор Жданов: Трамп подвел Зеленского под нужный результат

Олег Кравцов.  
03.03.2025 09:50
  (Мск) , Москва
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Дзен, Украина


Владимиру Зеленскому не дано быть полноценным главой государства, что показал его провальный визит в Вашингтон, где он был с позором изгнан президентом Дональдом Трампом.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», заявил доктор юридических наук, заведующий кафедрой Международного права РГСУ, заслуженный юрист России, профессор Юрий Жданов.

Владимиру Зеленскому не дано быть полноценным главой государства, что показал его провальный визит в...

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Он призывает не спешить с выводами, что американская политика однозначно разворачивается в сторону России.

«С категорическими оценками я бы не торопился. То, что киевский клоун откровенно опозорился (сюжет этого бесподобного шоу пересказывать не буду, все видели и еще не раз пересмотрят и разберут по косточкам), для нас, безусловно, приятно и выгодно. Да чего там скромничать – Россия не скрывает злорадства. В очередной раз подтвердилась истина: сапоги должен тачать сапожник, а комик кривляться на сцене, а не в Овальном кабинете. Ну, не дано Володе Зеленскому быть полноценным главой государства. Кесарю – кесарево, а слесарю – слесарево», – сказал эксперт в интервью «Московскому комсомольцу».

По его мнению, с американской стороны имела место «заранее подготовленная и по всем правилам театрального искусства разыгранная постановка».

«Заметьте, для начала этого клоуна, назначив конкретную дату и время, демонстративно вызвали в Вашингтон, как провинившегося мелкого клерка на ковер к шефу. И даже не скрывали этого. Пригласили СМИ. А затем наивного и неопытного Зеленского умело спровоцировали и подвели под нужный результат. По сути, произошла показательная, унизительная порка. За режиссуру – оценка «отлично», – говорит профессор.

.Он объяснил, зачем это нужно американцам.

«Трамп – бизнесмен до кончиков ногтей. Ему нужна сделка, в том числе и по редкоземельным элементам, имеющимся на Украине. Зеленский эту сделку подписывать не хочет без гарантий безопасности для его режима и для себя лично. Трамп же не желает давать такие обязательства – они его отвлекают от более важных дел. Поэтому Трамп, видимо, просто намерен поменять субъекта, который от имени Украины подмахнет ту бумажку, которую ему предложит «вашингтонский обком». Вот и меняет этого «субъекта» – эффектно и показательно, в назидание другим «несогласным».

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