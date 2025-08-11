Профессор Джеффри Сакс: Трамп должен признать – войну на Украине развязали США

Анатолий Лапин.  
11.08.2025 10:39
  (Мск) , Киев
Просмотров: 2055
 
Война, Дзен, НАТО, Политика, Россия, США, Украина


Вступление Украины в НАТО должно быть исключено.

Об этом в эфире Hindustan Times заявил американский профессор, экономист Джеффри Сакс, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Россия говорит, что если мы хотим положить конец этой войне, то нужно устранить ее первопричину, а это – расширение НАТО, но есть и другие причины.

В 2014 году США устроили переворот на Украине, в результате которого к власти пришел прозападный режим, свергнув президента, который выступал за нейтралитет Украины, что было бы правильным решением для страны.

Затем США нарушили договор, который мог предотвратить полномасштабную эскалацию. Это было Минское соглашение, одобренное Совбезом ООН, которое предусматривало автономию для русскоязычного населения на востоке Украины.

Затем, в начале 2022 года, после начала российской спецоперации, 24 февраля, между Россией и Украиной было почти заключено мирное соглашение, основанное на нейтралитете Украины, но США вмешались и сказали Зеленскому: «не подписывай это, мы будем сражаться, мы победим Россию».

Если президент Трамп наконец-то скажет правду, что НАТО не будет расширяться на Восток, что США прекратят свои попытки сменить режим в России или окружить ее, и что Украина будет нейтральной и безопасной, тогда наступит мир», – заявил Сакс.

