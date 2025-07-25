Профессиональные русофобы в США признали успехи российских военных

Елена Острякова.  
25.07.2025 17:48
  (Мск) , Москва
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Tехнологии, Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, США, Украина


Хотя ВСУ периодически рапортуют о сбитии российских гиперзвуковых ракет, американские специалисты считают, что «Кинжалы» перехватить практически невозможно.

Об этом эксперт по российско-украинской войне Даррен Масако заявила в Хельсинской комиссии, деятельность которой признана нежелательной в России, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Хотя ВСУ периодически рапортуют о сбитии российских гиперзвуковых ракет, американские специалисты считают, что «Кинжалы»...

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«С баллистическими ракетами сложнее. Особенно с такими как гиперзвуковая ракета «Кинжал» или с ракетами, которые сложно перехватить из-за их траектории полета. В некоторых районах Украины недостаточно средств ПВО из-за ее размеров. Батареи и расчеты ПВО важные цели для российской армии. Российские разведчики стали лучше работать за последние 2-3 года», – сказала Масако.

Она с сожалением констатировала, что российские военные продолжают удачно экспериментировать. Они используют различные отражатели для преодоления помех, меняют траекторию и высоту или кружат над городом, прежде чем нанести удар. Также они синхронизируют прибытие различных видов вооружений к месту атаки.

«Мало того, что количество беспилотников увеличивается, так еще российские инженеры усовершенствовали их, сделав более смертоносными и сложными для перехвата. Они покрывают их темной краской, наносят специальное покрытие, чтобы уменьшить их заметность и совершают маневры, чтобы уклониться от украинских ПВО. Они летают быстрее и меняют траекторию полета. Они также летают в воздушном пространстве Белоруссии и до последнего момента держатся у границы, а затем направляются к цели», – сетовала Масако.

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