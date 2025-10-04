Пришло время бить по России «Томагавками» – американский генерал

Игорь Шкапа.  
04.10.2025 16:54
  (Мск) , Киев
Просмотров: 159
 
Война, Дзен, Россия, Русофобия, США, Украина


Новая проукраинская риторика Дональда Трампа означает, что Киев готовят к наступлению. 

Об этом в эфире львовского канала «Первый западный» заявил экс-замкомандующего штабов ВВС США генерал Ричард Ньютон, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Это свидетельствует об изменении подхода – от активной обороны к более решительным наступательным действиям. Именно такая стратегия, по моему мнению, является необходимой, если Украина намерена не только сдержать очередную волну агрессии, но и одержать победу в этой решающей фазе», – сказал Ньютон.

Он считает, что Украина следует предоставить крылатые ракеты «Томагавк» от США.

«Это позволит ВСУ поражать российские цели глубоко на их территории, ориентировочно на расстоянии 800 миль. Такие возможности позволят атаковать командные пункты, логистические центры и нефтяную инфраструктуру противника, фактически перенося поле боя далеко за пределы фронта в Донбассе. Во-первых, это изменяет характер войны от локальной активной обороны к способности наносить точечные удары по критическим объектам внутри России. Во-вторых, это дает президенту Зеленскому и украинским военным инструмент влияния на российскую экономику», – считает генерал.

Впрочем, он предупреждает, что это не изменит мгновенно ход войны.

«Но в течение года и более такие удары могут иметь устойчивый стратегический эффект. Именно теперь, на мой взгляд, наступило время существенно усилить давление на Россию путем эффективного применения крылатых ракет «Томагавк», – сказал Ньютон.

По конец он добавил, что, кроме представления ракет «Томагавк», надо будет еще получить разрешение на их применение.

Метки: ,

